Open Arms | pm ‘no equivoci tentato inquadramento giuridico immigrazione clandestina’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) – “L’oggetto della prima parte della discussione sarà la ricostruzione del quadrointernazionale e interno perché nella materia del soccorso in mare a tutela delle persone questa disamina è fondamentale per fugare alcunidi fondo. Il quadro è quello dei Sar, Search and rescue, ogni altroche si è, a partire dal favoreggiamento dell’immigraziona clandestina, non ha nulla a che vedere con il processo. E questo lo ha scritto anche il Tribunale dei ministri, qui siamo in presenza di tre eventi sar, e di un quarto”. Lo ha detto il pm Calogero Ferrara, nel corso della requisitoria del processoche vede imputato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, accusato di sequestro di persone e di rifiuto di atti d’ufficio.