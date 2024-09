Open Arms l’ira di Meloni sui giudici di Palermo | Sei anni di carcere a Salvini per aver difeso i confini dai migranti? Gravissimo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) Bastano 22 minuti alla premier Giorgiaper reagire alla notizia che la procura diha chiesto seidi reclusione per Matteo, con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio pere impedito nell’estate del 2019 lo sbarco della navea Lampedusa con a bordo 147. «È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6dipersvolto il proprio lavoro difendendo idella Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini», sbottasu X contro i magistrati palermitani, difendendo a spada tratta – almeno per questa volta – il suo alleato. «Trasformare in un crimine il dovere di proteggere iitaliani dall’immigrazione illegale è un precedente. La mia totale solidarietà al Ministro», scolpisce nel post la presidente del Consiglio.