Open Arms la richiesta dei pm | Sei anni di carcere per Salvini vergogna completa

(Di sabato 14 settembre 2024) La Procura di Palermo ha chiesto seidiper il segretario della Lega Matteoin merito al processo sul casoAmrs. "I ministri Trenta e Toninelli e il premier Conte nell'agosto del 2019 ritennero di intervenire, i ministri non controfirmando il decreto interdittivo, anzi la ministra Trenta si era premurata per i minori. Essere alleati non significa essere correi". Così il procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella proseguendo la requisitoria al processoa carico di Matteoaccusato di sequestro di persone e rifiuti di atti d'ufficio.