Open Arms Di Maio | 6 anni per Salvini? Detto a giudici quello che dovevo dire

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 14 settembre 2024) Taglia corto con l'AdnKronos il vicepremier del governo Conte I, preferendo non commentare la richiesta di condanna "chel'ho giàai, quando sono stato sentito, ora non intendoaltro". Taglia corto con l'AdnKronos, Luigi Di, vicepremier del governo Conte I, preferendo non commentare la richiesta di condanna a