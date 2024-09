Novara a ottobre torna l' appuntamento con gli Oscar del volley

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di sabato 14 settembre 2024)no agli scar del, la cerimonia con cui la Fipav consegna i premi ed i riconoscimenti per la passata stagione.L'edizione 2024 dell'evento si terrà dalle 19,30 del 4nell'auditorium della Banca Popolare di, in via Negroni, dove il presidente del comitato