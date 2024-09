Neslihan Atagül chi è Nihan di Endless Love | il marito Kadir Do?ulu e il primo figlio in arrivo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 14 settembre 2024)Do?ulu e, una delle coppie più amate del panorama televisivo turco, si preparano a una nuova emozionante fase della loro vita: l’del loro, celebre in Italia per il suo ruolo dinella serie, presto diventerà mamma, e la notizia ha già scaldato i cuori dei ", chi èdi: ilDo?ulu e ilin" L'articolo, chi èdi: ilDo?ulu e ilinproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.