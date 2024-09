Natalità il pediatra | Piano Giorgetti importante ma non basta ecco perché

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – "E' un'iniziativa, un bel segnale", l'idea di agire sulle detrazioni fiscali per far pagare meno tasse a chi fa figli, obiettivo a cui starebbe lavorando il ministro dell'Economia Giancarloin vista della Manovra. "Ritengo però sia inefficace per combattere la de". E' una misura che nonsecondo ilItalo L'articolo, il: “ma non” proviene da Webmagazine24.