Milan-Venezia dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 14 settembre 2024) Appena due punti in tre partite. Il, in questo avvio di stagione, ha deluso le aspettative, non andando oltre il pari con Torino e Lazio e venendo sconfitto dal Parma. Un andamento lento a cui i rossoneri cercheranno di dare un'inversione di tendenza a partire dalla gara con il, in