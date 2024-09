Milan la società CONFERMA la FIDUCIA in Fonseca | derby e Champions League NON saranno decisivi Le ULTIME

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 settembre 2024) Iltranquillizzasul suo futuro e si affida a lui in questo momento complicato, ma una svolta è fondamentale I due pareggi intervallati da una sconfitta hanno reso la sosta per le Nazionali un inferno per. Se poi contiamo anche il caso Leao e Theo Hernandez, allora possiamo dire che in casa