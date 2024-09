Milan Fonseca vince contro il Venezia prima dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo un inizio di stagione complicato, con due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate, ildi Pauloha conquistato la suavittoria nel campionato di Serie A, sconfiggendocon un netto 4-0 a San Siro. TROPPO FACILE – La gara si è subito indirizzata nel migliore dei modi per il, che ha sbloccato il risultato dopo appena due minuti di gioco. È stato Theo Hernandez a portare in vantaggio i rossoneri con un inserimento fulmineo e un tiro preciso che non ha lasciato scampo al portiere del. Ilha continuato a premere sull’acceleratore e, dopo soli 14 minuti dal primo gol, ha trovato il raddoppio con Fofana. Il match si è definitivamente chiuso tra il 25° e il 29° minuto, quando ilha ottenuto due calci di rigore nel giro di pochi minuti.