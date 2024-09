“Meritocrazia e pari diritti sono un’utopia nel mondo della scuola | per insegnare devi pagare”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 14 settembre 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una insegnante precaria di Torino: "Se la vita di un docente deve essere legata a un colpo di fortuna, e non al suo merito, non so quanto ne valga davvero la pena lottare e resistere, perché di resistenza ormai si tratta".