Mense scolastiche Valditara | Un investimento per il futuro dei nostri ragazzi e per lo sviluppo del Paese VIDEO

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, con unapparso sul canale YouTube del Ministero, celebra l'elevata adesione del Mezzogiorno ai finanziamenti per le, sottolineando l'impegno del governo per il Sud e per il tempo pieno. L'articolo: “Unper ildeie per lodel”