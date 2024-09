Meloni Precedente gravissimo difendere i confini non è reato

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 14 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E’ incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo idella Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere iitaliani dall’immigrazione illegale è un. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini”. Così su X il premier Giorgia, in merito al processo Open Arms. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo