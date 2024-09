Mattarella | Il lavoro è una risorsa chiave garantire giustizia sociale e coesione

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - "Le continue evoluzioni a cui il mercato dele' soggetto richiamano Istituzioni, società e mondo imprenditoriale ad adottare misure idonee a corrispondere ai principi dinel quadro dei cambiamenti derivanti dal diffuso impiego delle nuove tecnologie nelle molteplici filiere produttive". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Convegno annuale della Federazione Nazionale dei Cavalieri del, in un messaggio inviato al presidente Maurizio Sella. "Il, elemento fondamentale dell'ordinamento costituzionale, è unache la Repubblica tutela in tutte le sue forme ed applicazioni", aggiunge.