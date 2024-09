Mattarella | battaglia Resistenza per indipendenza oltre che libertà

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set. (askanews) – "Ladellaera unaper l'che per la". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergioad Ampezzo per la commemorazione degli 80 anni della Repubblica autonoma nella Zona Libera della Carnia, per iniziativa dei partigiani. "Da Montefiorino all'Ossola, dall'Alto Monferrato alla Valsesia, alla Carnia, venne offerto l'esempio di genti che non si contentavano di attendere l'arrivo delle truppe alleate ma intendevano sfidare a viso aperto il nazifascismo, dimostrando che questo non controllava nè città nè territori, mettendo a nudo quello che era: truppa di occupazione", ha ricordato il capo dello Stato.