Marsala una donna si barrica in casa con 6 bombole di gas e minaccia di farsi esplodere

(Di sabato 14 settembre 2024) Asi sono vissuti momenti di alta tensione quando unahato di farla propria abitazione. I carabinieri della Compagnia disono accorsi nella zona di Sappusi, dove unadi 58 anni si era chiusa dentro. Dopo aver aperto seidi gas, avrebbeto di innescare un’esplosione usando un accendino. I militari hanno in breve tempo evacuato la palazzina di sette piani, portando fuori circa 40 persone, interrompendo la fornitura di luce e gas con l’ausilio dei vigili del fuoco di Trapani. Una volta posto in sicurezza l’edificio e gli occupanti, i carabinieri sono riusciti a far desistere la, facendo inoltre intervenire personale del 118. Dopo aver provveduto a far portare via ledi gas dall’appartamento, tutti i residenti hanno potuto fare rientro nelle proprie abitazioni in sicurezza.