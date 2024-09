Maria Rosaria Boccia va nello stesso ritiro spirituale usato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano con la moglie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024)ha diffuso su Instagram alcune storie da Greccio, nel reatino, luogosceltoproprio quando esplose ilGate. Aspetto questo confermato anche dal suo legale nel corso di un intervento su RTL 102.5. Una foto ritrae l’imprenditrice di Pompei di spalle, all’ingresso delloeremo francescano. «Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita», è la frase da lei associata all’immagine. Si tratta di uno dei più noti aforismi attribuiti (ma erroneamente) a San Francesco. A seguire, una storia in cui mostra il panorama e si “tagga” a Greccio, poi un’altra in cui scrive «ordine di scuderia» e, sotto, «#brothers», probabile riferimento a Fratelli d’Italia. Infine, un affresco in cui un frate invita al «Silentium».