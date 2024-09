Manchester City-Brentford sabato 14 settembre 2024 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 14 settembre 2024) Come l’altra squadra in testa alla classifica a punteggio pieno, ossia il Liverpool che affronterà un Nottingham Forest in ottima forma ad Anfield alla stessa ora, anche ilse la dovrà vedere in casa contro unche è partito forte. Due vittorie su tre in Premier League per le Bees che hanno InfoBetting: Scommesse Sportive e