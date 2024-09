Mamma e figlia scomparse da San Benedetto Ascoli in corso le ricerche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) San), 12 settembre 2024 -sonoda Sandel Tronto () da martedì s: scattate le. La donna di nazionalità nigeriana di 34 anni e di suadi sette anni affetta da autismo, sono ospiti in una casa famiglia che le ospitava a San. Sono uscite martedì per recarsi a una visita medica in uno studio medico di Martinsicuro (Teramo) e da allora non si hanno più notizie. La bambina piccola avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita. Non vedendole rientrare, il personale della struttura ha sporto denuncia presso la Questura die sono scattate lecoordinate dalla Procura della Repubblica. Al momento purtroppo ancora senza esito.