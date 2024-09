Louis Vuitton Cup 2024 Luna Rossa buona la prima | battuta la American Magic

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) Seconda vittoria, nelle acque di Barcellona, persunella seconda e ultima regata di oggi per la semifinale diCup. L’imbarcazione dl Team Prada Pirelli ha preceduto di 18? gli statunitensi. Al termine dellagiornataè quindi in vantaggio per 2-0. Come era andata laregataPrada Pirelli ha sconfittonellacombattutissima regata dellasemifinale dellaCup, a largo di Barcellona. L’AC75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha battuto il team statunitense, che rappresenta il New York Yacht Club, superandoli con 7 secondi di vantaggio. Al timone azzurro, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill.