Lotta contro i tumori ginecologici | scende in campo il Comitato Consorti del Rotary Tre Valli

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Prima serata dell'annata organizzata daldelClub Forlì Treper raccogliere fondi per l'associazione Loto di Forlì che aiuta le donne colpite da. "Loto è una associazione no profit nata a Bologna nel 2013 per colmare un vuoto informativo e di