Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 14 settembre 2024) Lasi sta preparando alle elezioni presidenziali del prossimo venti ottobre, un appuntamento cruciale destinato a incidere sulla futura collocazione geopolitica di questa fragile nazione dell’Europa Orientale. Le consultazioni coincideranno con un referendum sull’adesione all’Unione Europea, voluto dalla presidentessa Maia Sandu e destinato ad accrescere l’attenzione internazionale su Chisinau. Un recente sondaggio elettorale, realizzato da Intellect Group, ha evidenziato che la Sandu, principale esponente del campo filo-occidentale, è accreditata del 24,5 per cento dei voti al primo turno. L’opposizione filorussa, capeggiata dal Partito Socialista di Igor Dodon, ha invece deciso di appoggiare l’indipendente Alexandr Stoianoglo, ex Procuratore Generalepoi arrestato per accuse di corruzione.