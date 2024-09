LIVE – Monopoli-Juventus Next Gen 0-0 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Latestuale diGen, match valido per la quarta giornata del girone C di. Reduci dalla pesante vittoria sul campo del Foggia per 4-1 che gli ha permesso di portarsi a quota 6 punti in classifica, i padroni di casa attendono ora la compagine bianconera sulle ali dell’entusiasmo. Dall’altra parte invece laGen deve registrare qualcosa soprattutto in difesa, dal momento che 9 gol subiti in tre partite sono un numero elevato e da limare per la formazione guidata da Paolo Montero. L’incontro è in programma nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 18.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH: Vitale, Pace, Miceli, Vazquez, Cristallo, De Risio, Scipioni, Calvano, Ferrini, Viteritti, Bruschi.