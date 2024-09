LIVE – Fonseca-Collignon 6-3 6-7 5-3 fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ile latestuale del primo singolare di Brasile-Belgio tra Joaoe Raphael, incontro valevole per ladellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Il diciottenne sudamericano, dopo aver fatto sudare Matteo Berrettini, si è preso il lusso di battere un giocatore decisamente esperto come l’olandese Botic van de Zandschulp. Dall’altra parte torna in campo il classe 2002, che aveva già perso all’esordio contro van de Zandschulp, e contro Berrettini era stato sostituito da Alexander Blockx. Tra i due si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà favorito ma non di molto secondo le quote dei bookmakers.