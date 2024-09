LIVE – F1 GP Azerbaijan 2024 | le qualifiche in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Latestuale delledel Gran Premio dell’. La F1 disputa il diciassettesimo round della stagione sul circuito cittadino di Baku, tracciato rinomato per i lunghi rettilinei e la difficoltà delle curve. Il più piccolo degli errori, qui, potrebbe far terminare il fine settimana di team e piloti. La sessione delleè dunque fondamentale, con la posizione sulla griglia di partenza importante per ottenere un buon risultato domenica. L’ultimo poleman è Charles Leclerc, mentre ad aver vinto il Gran Premio nel 2023 è stato Sergio Perez. La caccia al ruotino avrà inizio alle 14:00 italiane di sabato 14 settembre. Sportface.