LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | tutto pronto per la FP3 Leclerc e Sainz preparano le qualifiche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15 I TEMPI DELLA FP2 DI IERI 1 CharlesFerrari 1:43.484 2 Sergio Perez Red Bull Racing +0.006 3 Lewis Hamilton Mercedes +0.0664 CarlosFerrari +0.466 5 Oscar Piastri McLaren +0.499 6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.545 7 Lance Stroll Aston Martin +0.609 8 Nico HulkenbergHaas F1 Team +0.991 9 George Russell Mercedes +1.052 10 Or BearmanHaas F1 Team +1.063 11 Yuki Tsunoda RB +1.161 12 Fernando AlonsoAston Martin +1.199 13 Alexander AlbonWilliams +1.253 14 Franco Colapinto Williams +1.265 15 Valtteri BottasKick Sauber +1.301 16 Daniel Ricciardo RB +1.572 17 Lando Norris McLaren +1.672 18 Pierre GaslyAlpine +1.907 19 Esteban OconAlpine +2.326 20 Zhou GuanyuKick Sauber +2.463 10.12 INCIDENZA DELLE– In 2 occasioni (28,6%) il vincitore è partito dalla pole position.