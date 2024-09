LIVE – Ciclismo Europei Limburgo 2024 prova in linea femminile | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Lae glisullaindeglidisu strada, in corso di svolgimento in Belgio nella regione del. Il titolo continentale delle donne Elite si assegna al termine dei 160 chilometri da Zolder ad Hasselt, su un percorso mosso ma non durissimo che quindi potrebbe premiare le velociste più resistenti del gruppo. I favori della vigilia sono soprattutto per l’olandese Lorena Wiebes, ma anche l’Italia vuole dire la sua con una squadra che probabilmente lavorerà in favore di Elisa Balsamo. La speranza è quella di poter rimpinguare ulteriormente il medagliere, dopo la doppia medaglia nella cronometro maschile e il trionfo nella staffetta mista. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con gliinche non vi faranno perdere nulla di questo importante appuntamento.