LIVE – Brasile-Belgio 1-0 fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 14 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). La squadra sudamericana si affida al braccio del diciottenne Joao Fonseca e all’esperienza di Thiago Monteiro, oltre a poter contare sulla coppia di doppio formata da Rafael Matos e Felipe Meligeni, che sostituirà l’ex numero uno di specialità Marcelo Melo. Dall’altra parte, invece, i riflettori sono puntati sul top ottanta Zizou Bergs, e sul giovane Raphael Collignon. Si preannuncia come al solito competitiva anche la coppia composta da Sander Gille e Joran Vliegen. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale di, con i due match di singolare ed il doppio che si disputeranno a partire dalle ore 15.00.