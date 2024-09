L’ex governatore ligure patteggia | 1 500 ore di lavori socialmente utili

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 14 settembre 2024) Accordo fra Toti e la Procura: 2 anni e un mese che verranno convertiti in attività per la collettività. Stessa scelta anche per Signorini. Da definire la posizione di Spinelli. Il gup si esprimerà il 15 ottobre.