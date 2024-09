Lens-Lione domenica 15 settembre 2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 14 settembre 2024) Si chiude questo quarto turno di Ligue1 con la sfida tra ildi Still ed ildi Sage, due squadre ambiziose che puntano a giocarsi un posto per la prossima Champions League. I sang et or dopo aver patito l’eliminazione europea hanno trovato a Monaco un punto importante in uno scontro diretto, mostrando segnali rilevanti di crescita. Il fatto di poter giocare solamente per InfoBetting: Scommesse Sportive e