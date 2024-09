Le Stelle di Branko ecco le previsioni di sabato 14 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Le di", le dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di 14 2024: Ariete Luna quasi autunnale congiunta a Plutone non è proprio il massimo per le acrobazie mentali o passionali. Nulla di negativo, le dicono semplicemente che anche il guerriero Ariete, a volte, deve deporre le armi e seguire, come un cucciolo bisognoso di affetto e protezione, colui che gli ha preso il cuore. Giorno di emozioni potenti. Consideriamo di dedicare molto tempo alla famiglia. Toro Ho bisogno d'amore, canta Zucchero in una sua famosa canzone, oggi il cantante siete voi, con questa appassionata crescente Luna congiunta al sensuale Plutone e il contatto che nasce con Venere. Non diventate troppo possessivi, non buttatevi tra le braccia del primo che incontrate.