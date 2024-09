Lavori alla rotonda della Panighina modifiche al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Comune di Bertinoro ha pubblicato l’ordinanza con cui si dispone variazionicircolazione stradale nei pressi del cantieredalle ore 20 di domani. Tra le misure previste, che saranno attuate in relazione alle diverse fasi del cantiere in ultimazione, ci sono il restringimento delle corsie e l’istiione di sensi unici alternati regolati da movieri. Questi provvedimenti non saranno attuati nelle fasce di maggior. Lunedì e martedì, inoltre, è prevista la chiusura aldi via Tombetta, in località Casticciano-Fratta Terme, nel tratto compreso tra via Gatti e via Polenta Nuova, per il rifacimento del manto stradale.