La ricetta della peperonata

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 14 settembre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 4 peperoni (rossi, gialli e verdi), colorati e succosi 1 cipolla, la base di ogni buona300 g di pomodori pelati, meglio se freschi e maturi 1 spicchio d’aglio, per dare aroma olio d’oliva q.b., il nostro amico fidato sale e pepe q.b., dosati con amore Preparazione: In una pacapiente, soffriggi la cipolla tritata finemente e l’aglio schiacciato in abbondante olio d’oliva. Aggiungi i peperoni tagliati a strisce e cuoci a fuoco medio per circa 10 minuti. Unisci i pomodori pelati e spezzettati, copri e lascia cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Aggiusta di sale e pepe e servi lacalda o a temperatura ambiente, perfetta per ogni occasione.