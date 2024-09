La nuova Ps5 Pro è un lusso riservato solo ai giocatori più appassionati

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 14 settembre 2024) Se avete sentito parlare della PlayStation 5 (Ps5) Pro, sarà probabilmente per il prezzo. In Europa è stato fissato a ottocento euro, ai quali aggiungere eventualmente centoventi euro di lettore disco e trenta di base per stabilizzare la console in posizione verticale. Un salasso, almeno per il giocatore medio. Per i dettagli tecnici di quello che viene definito aggiornamento di metà generazione, rimandiamo alla presentazione ufficiale dell’ingegnere capo Mike Cerny (nel video qui sotto) e all’unico test comparso online nelle ore successive all’annuncio, ovvero quello di Cnet. Qui ci limiteremo a dire che la Ps5 Pro promette prestazioni del quarantacinque per cento superiori rispetto al modello base. Dovrebbe far girare i giochi con un’elevata qualità grafica e un elevato tasso di frame rate. Sulla Ps5, la scelta è tra alta risoluzione e fluidità.