La nuova legge sulla sicurezza e l’impostura garantista di Forza Italia

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel teatrino dell’assurdo della politicana, la riscossa dei diritti annunciata daha coinciso con la più completa capitolazione degli azzurri proprio sui temi per cui Tajani pareva aver lanciato il cuore oltre l’ostacolo della rendita securitaria: la galera, con l’approvazione muta di un decreto carceri senza verità e senza dignità, scritto sotto dettatura del generalissimo dei penitenziarini, il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e lo ius scholae, con l’immediata rottamazione della proposta raccontata in lungo e in largo per tutta l’estate – cittadinanza dopo dieci anni di studio, con l’assolvimento dell’obbligo scolastico – appena si è trattato di votarla e non solo di chiacchierarne per rinfrescare il blasone liberale.