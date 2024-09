La House Music compie 40 anni | super dance floor a Castel Volturno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomani 15 settembre arriva una vera e propriacielo aperto sul territorio campano, per celebrare unversario storico: i 40della. L’evento, dal titolo “Napoli Calls Chicago”, promette di far ballare tutta la città dalla mattina fino a sera. Nata nelle discoteche di Chicago nei primi‘80, laha rivoluzionato il mondo dellaa elettronica e continua a influenzare generazioni di DJ e produttori. Per celebrare questo importante traguardo, il Rama Beach di(che ha già ospitato il tributo a Frankie Knuckles nei mesi scorsi), sarà scenario di una giornata indimenticabile, con un line-up di artisti che hanno fatto la storia dellae nuovi talenti pronti a far vibrare la pista. Una line-up stellare vedrà come protagonisti per il team Napoli: AAPULEO, DI Simi, DJ Fiore e JG Bros.