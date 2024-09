La cocaina in una scarpa il bilancino tra i giochi dei bimbi | cinquantenne passa dai domiciliari al carcere

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato un 50enne, originario dell'Agrigentino, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. L’arresto è avvenuto in seguito di un'attività d’indagine condotta dai militari ai quali non è sfuggito il sospetto via