Itinerario lungo la costa della Linguadoca

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 14 settembre 2024) Tra Occitania e Catalogna, dove lafrancese finisce con una serie spettacolare di lagune salmastre, stagni e saline, e iniziano le scogliere e le caletteBrava, il dipartimento dell’Aude è un concentrato di città d’arte storiche, come il capoluogo Carcassone, centro medievale (ricostruito, ma in modo serio) tutelato dall’Unesco, parchi naturali, bellissime spiagge e, naturalmente, tutto il gustogastronomia francese, declinata nelle varianti locali. Appena oltre confine si cambia atmosfera, con i luoghi e le opere di Salvator Dalì, a Figueres e Cadaqués, e il fascino del borgo di Tossa de Mar. È l’antica, che prende il nome dall’occitano usato dai trovatori, la lingua d’oc, ma anche il Paese Cataro, la terra dei castelli e delle roccaforti dei catari e degli albigesi, perseguitati nel Medioevo per i loro credo considerati eretici dalla Chiesa.