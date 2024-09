Italia-Portogallo Finale Europei beach soccer 2024 | programma orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) L‘delsi è qualificata per l’ultimo atto della Superfinal dell’Euro League, in corso ad Alghero, in Sardegna: domani, domenica 15 settembre, alle ore 18.00, gli azzurri sfideranno ilnel match che assegna il titolo continentale. In semil’ha piegato la Spagna per 4-3 ai tempi supplementari, mentre i lusitani hanno liquidato la Bielorussia per 7-3: iberici e bielorussi si giocheranno il gradino più basso del podio alle ore 15.30. Alle 16.45 ladel torneo femminile tra Polonia e. L’incontro valido per ladegliditranon sarà trasmesso in diretta tv, mentre la direttasarà affidata a Vivo Azzurro TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.