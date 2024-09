Israele | polizia disinnesca ordigno esplosivo vicino a moschea

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Tel Aviv, 14 set. (Adnkronos) - Laisraeliana hato unallanel quartiere Juarish di Ramle, in. Lo ha riferito Ynet. L'azione dellasegue un raid effettuato ieri e guidato dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che aveva come obiettivo i gruppi criminali della città . L'operazione è avvenuta in seguito a un attentato dinamitardo, in cui hanno perso la vita quattro persone, tra cui bambini.