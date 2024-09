In&Out accelera la crescita | quarta acquisizione con Pinto vola oltre i 270 milioni di fatturato

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Il Gruppo In&Out, leader italiano nella produzione di zanzariere, tapparelle e accessori per il foro finestra, ha siglato un accordo per l’del Gruppo, che opera nel settore degli avvolgibili in alluminio e PVC. Fondata da Angelo L'Angellotti, In&Out vanta35 anni di