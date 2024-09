Incidente di caccia a Vobarno | morto il trentenne Gabriele Mainetti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 14 settembre 2024)è sotto choc., 37 anni, è stato trovato senza vita nei campi che costeggiano via Forno. Di, sposato e padre di due figli, non si avevano più notizie da diverse ore.era uscito per una battuta die non era più rincasato. I familiari lo hanno cercato ovunque poi la tragica scoperta. In base ad una prima ricostruzione dei Carabinieri di Salò,sarebbe stato vittima di undi. Ilsarebbe scivolato e dal fucile che imbracciava sarebbe partito il colpo che lo ha ucciso.