Inchiesta corruzione Toti patteggia | Sono stato lasciato solo girandomi dietro c' era un imbarazzante vuoto

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) "Avevo la croce in spalla edi me il": così l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni, in un lungo sfogo rial Corriere della Sera in cui ribadisce di non aver visto molti alleati stargli accanto nel corso della vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto legata