Incendio in un appartamento a Trezzo sull' Adda 70enne muore carbonizzato

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 14 settembre 2024) Gravequesta mattina in un, nel Milanese, dove unsenegalese senza fissa dimora è morto. Il rogo è esploso intorno alle 6.30 per cause ancora da accertare e le fiamme hanno coinvolto anche altre quattro unità abitative giudicate al momento non agibili. A quanto riferiscono i vigili del fuoco, una persona è stata ricoverata in codice