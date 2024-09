Il Volo Ignazio Boschetto si sposa? Il grande gelo | Dove sono Piero e Gianluca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Iganziodel trio ilsi èto con la modella italo-venezuelana, Michelle Bertolini in una location segretissima. I due siti con una cerimonia civile molto intima e riservata a pochi amici e parenti. Il matrimonio tra i due arriva solamente a un anno dal fidanzamento e in tanti sui social hanno notato un particolare dettaglio. Gli altri due componenti del gruppo musicale,Barone eGinobleapparsi in un video in cui abbracciano l'amico e collega Iganzio, ma nonostante le apparenze, per i fan (molto attenti) del trio musicale, i cantanti nonapparsi molto affiatati e complici. "da un po' lo vedo strano con..", "erano contrari a questo matrimonio", scrivono alcuni fan del trio. Ma c'è anche chi addirittura sospetta che "adesso il gruppo si divide".