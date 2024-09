Il suono delle sculture e i tulipani giganti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Laboratori in cui sonorizzare leo nei quali dare vita a, una mostra dedicata a uno dei maggiori scultori italiani del ‘900 e visite guidate a un patrimonio di opere monumentali realizzate da maestri dell’Astrattismo Concreto e del Nouveau Réalisme. Sono le iniziative proposte dal parco-museo Rossini Art Site di Briosco. Domani alle 11 si potrà prendere parte a un “Laboratorio di musicoterapia“ rivolto sia agli adulti sia ai bambini, nel quale le opere della collezione saranno prese come stimolo per “sonorizzare l’arte scultorea attraverso il linguaggio della musicoterapia“, utilizzando strumenti musicali, mani e piedi. L’appuntamento, condotto dalla danzaterapista e musicoterapista Tania Cristiani, fa parte del ciclo “Noi nell’arte, l’arte in noi“ organizzato in collaborazione con la cooperativa Solaris.