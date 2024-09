Il Papa | I candidati Usa sono contro la vita

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 14 settembre 2024) Francesco bacchetta entrambi i contendenti: «Uno uccide i migranti, uno i bambini: gli elettori cattolici scelgano il male minore». Kamala Harris si vanta di un report favorevole di Goldman Sachs, ma il ceo la gela: «Il testo diceva che non c’è differenza con Donald Trump». In Francia il Rassemblement national ha chiesto il proporzionale in cambio del sostegno a Michel Barnier. Lo speciale contiene due articoli