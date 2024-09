Il gusto artificiale delle notizie piccanti

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 settembre 2024) Non dico che dovremmo occuparci soltanto di gelidi dati, statistiche, cronache. Ma dico che neppure dovremmo rendere i quotidiani, inclusi quelli per tradizione più prestigiosi, simili a giornaletti di mero gossip, impegnati nel chiacchiericcio, in qualcosa, come diceva Proust, di insignificante