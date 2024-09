Il Centro Sportivo Primavera si scusa per le porte chiuse Stiamo lavorando per voi

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di sabato 14 settembre 2024) Non si giocherà davanti ai propri tifosi la prima di campionato in casa del C.S. La squadra di Aprilia si èta con i tifosi sulla propria pagina ufficiale, con la promessa di riaprire lo stadio al pubblico il prima possibile. La societàsiper non