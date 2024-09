Il Bologna pareggia in rimonta con il Como 2-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Un'autentica resurrezione dagli inferi, per acciuffare un punto preziosissimo. Alla vigilia del debutto in Champions League, ildi Vincenzo Italiano2-2 colnel segno di Santiago Castro: gol e assist per l'argentino in mezz'ora. Cesc Fabregas passa al 4-2-3-1, inserendo Nico Paz e lanciando Audero, e i risultati si vedono. Spingono sin da subito i lariani, nella giornata che riporta la Serie A al Sinigaglia, e passano dopo soli cinque minuti: triangolo tra Fadera e Cutrone, l'ex Milan calcia e trova la sfortunata deviazione di Casale. Un'autorete firma dunque il vantaggio delal 5' e ilrischia grosso, limitandosi a un paio di folate offensive generate da Orsolini.